Davinson atıldı

Savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez, parçalı forma altındaki ilk kırmızı kartını gördü. Sürati nedeniyle Rafa Silva karşısında geçen sezon da büyük sıkıntı yaşayan Kolombiyalı futbolcu, dün de kendisinden beklenen performansın çok uzağında kaldı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Cerny'nin savunmanın arkasına attığı pasta Rafa Silva'yı kaçıran tecrübeli futbolcu, Portekizli oyuncuya yetişmeye çalıştı. Ancak Rafa daha hızlı davranarak topu rakip kaleye sürmeye başladı. Davinson ceza alanına girmeden önce arkadan Rafa'ya müdahalede bulununca Portekizli oyuncu yerde kaldı. Mücadelenin orta hakemi Yasin Kol tereddüt etmeden kırmızı kartına başvururken, Kolombiyalı futbolcu büyük bir üzüntü yaşadı.