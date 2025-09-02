Joker Sallai

Takıma geçen sezon kanat eksikliği nedeniyle katılan ancak Okan Buruk tarafından birçok rolde görevlendirilen Sallai, hocasını mahcup etmiyor. Takımdaki sağ beklerden daha verimli olan ve kendisine şans verilen bölgelerde elinden gelenin en iyisini yapan Macar yıldız, takdir topluyor.
