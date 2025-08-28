Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

"Galatasaray, zor bir rakip. Çok iyi kadroları var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Bizim için zor maç olacak. Almanya'da çok Türk yaşıyor. Tutkulu taraftarları var. Duygusal ve zor bir maç olacak." açıklamasını yaptı.
"HARİKA TARAFTARLARI VAR"
Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana: "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü..." dedi.
"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP" Inter yöneticisi Javier Zanetti: "Galatasaray büyük takımlarla oynayacak ama Galatasaray da büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.