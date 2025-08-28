CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimizin rakiplerinden Galatasaray hakkında açıklama geldi. İşte Manchester City, Inter ve Frankfurt yöneticilerinin sözleri...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 22:03
Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

Kuraya 4. torbadan katılan sarı kırmızılılar, Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) ile eşleşti.

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

Kura çekiminin ardından temsilcimizin rakiplerinden Galatasaray hakkında açıklama geldi.

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

Eintracht Frankfurt Yönetici Marcus Krösche...

"DUYGUSAL BİR MAÇ OLACAK"

"Galatasaray, zor bir rakip. Çok iyi kadroları var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Bizim için zor maç olacak. Almanya'da çok Türk yaşıyor. Tutkulu taraftarları var. Duygusal ve zor bir maç olacak." açıklamasını yaptı.

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

"HARİKA TARAFTARLARI VAR"

Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana: "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü..." dedi.

Manchester City, Frankfurt ve Inter'den Galatasaray ve kura yorumu!

"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP"
Inter yöneticisi Javier Zanetti: "Galatasaray büyük takımlarla oynayacak ama Galatasaray da büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

