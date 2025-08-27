Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan kötü haber geldi. Bir süredir transfer görüşmesi yapmak için Rusya'da bulunan Cuesta, Spartak Moskova ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Rusya'da yayın yapan Championat'ın haberine göre Moskova ekibi son anda fikrini değiştirdi ve transferi iptal etti. G.Saray ise Rus ekibi ile 6.5+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.