Yıldızlar City’den

Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verilirken ağustos sonuna kadar sadece iki isim transfer edilebildi. Türk futboluna damgasını vuran Osimhen ve Sane ile dünyada da ses getiren sarı-kırmızılılar diğer isimler için hızlandı. Sarı-kırmızılılarda rota M.City'ye çevrilmiş durumda. Ada ekibinden kaleci Ederson için uzun süredir görüşmelerini sürdüren G.Saray, stoper Akanji ve İlkay'da sona geldi. City'den olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar, iki futbolcu ile görüşmelerine start verdi.

İKİSİ BİRLİKTE GELECEK

Manchester City'nin dün Premier Lig'de oynadığı Tottenham mücadelesinde kadroya alınmayan iki futbolcuya, G.Saray ile görüşme yapması için izin verildi. İlkay'ın bonservisini eline alarak gelmesi beklenirken, Manuel Akanji için ise 15 milyon Euro karşılığında Manchester City ile anlaşmaya varıldı. Yapılacak görüşmelerin ardından iki oyuncunun birlikte hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

EDERSON KULÜBEDE

Galatasaray'ın renklerine katmak istediği bir diğer isim olan Ederson ise Tottenham mücadelesinde kulübede bekledi. Bu transferin gerçekleşebilmesi için İngiliz ekibinin yeni bir kaleci almasını bekleyen yönetim, başka isimlerle de temas halinde bulunuyor.