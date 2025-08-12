CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Galatasaray, transferde yönünü İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Inter'de forma giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'ın yanı sıra Fransız sağ bek Benjamin Pavard için de harekete geçerek Serie A devine teklif götürdü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar Milano ekibi Inter'in iki yıldızı Yann Sommer ve Benjamin Pavard'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un öncelikle iki oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve yapılan görüşmeler sonucunda Inter'e teklifte bulunduğu öğrenildi. Aslan'ın İsviçreli file bekçisi Sommer'i bonservisiyle, Fransız stoper Pavard'ı da kiralık kadrosuna katma talebini İtalyan ekibine bildirdiği ve cevap beklediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Sarı kırmızılı takımın gündeminde kaleci transferi için ilk aday Manchester City forması giyen Ederson olsa da yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı Sommer için harekete geçildiği de gelen haberler arasında.

F.Bahçe'de Zinchenko pazarlıkları!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada heyecan zirvede! 'Kim Milyoner Olmak İster?'de kıyasıya mücadele devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
PSG'den Donnarumma kararı!
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:40
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:39
Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... 01:09
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 01:09
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 01:09
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 01:09
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 01:09
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 01:09
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 01:09
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" 01:09