TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar Milano ekibi Inter'in iki yıldızı Yann Sommer ve Benjamin Pavard'ı gündemine aldı.