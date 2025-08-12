TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Yann Sommer ve Benjamin Pavard...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un öncelikle iki oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve yapılan görüşmeler sonucunda Inter'e teklifte bulunduğu öğrenildi. Aslan'ın İsviçreli file bekçisi Sommer'i bonservisiyle, Fransız stoper Pavard'ı da kiralık kadrosuna katma talebini İtalyan ekibine bildirdiği ve cevap beklediği öğrenildi.
Sarı kırmızılı takımın gündeminde kaleci transferi için ilk aday Manchester City forması giyen Ederson olsa da yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı Sommer için harekete geçildiği de gelen haberler arasında.
