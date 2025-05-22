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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bulka’ya yakın takip

Bulka’ya yakın takip

Muslera sonrası dönem için kaleci arayışında olan G.Saray’da Marcin Bulka listeye dahil edildi. Fransa’da Nice’te oynayan Polonyalı kaleciyi İspanya ve İngiltere’den de takımlar istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Bulka’ya yakın takip

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray artık transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Fernando Muslera'nın vedaya hazırlandığı Cimbom'da kaleci transferi için yoğun bir mesai yürütülüyor. Sarı-kırmızılılar; Emiliano Martinez ve Andriy Lunin gibi isimlerden sonra Marcin Bulka'yı da yakın takibine aldı. Fransa'da Nice'te oynayan Polonyalı eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Bu sezon Nice'te dikkatleri toplayan 25 yaşındaki Bulka'yı İngiltere ve İspanya'dan da kulüpler takip ediyor. Fransa basınındaki haberlerde Galatasaray'ın Marcin Bulka'yı izleyen önemli kulüplerden olduğu vurgulandı. Bulka bu sezon Nice takımında 40 resmi maçta kaleyi korudu.

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