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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 23:10
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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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