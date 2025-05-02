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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kupa beyi Okan Buruk

Kupa beyi Okan Buruk

Çifte zafer hedefleyen Aslan, hocasına güveniyor. Okan Buruk futbolculuk ve teknik adamlık döneminde sayısız başarıya imza attı. Kariyeri boyunca 23 kupa kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezonu da lig ve kupa şampiyonluğuyla bitirmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Kupa beyi Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'de 5 puan farkla son 5 maça liderlik koltuğunda giren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdırdı. İki kupayı birden almak isteyen Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kariyeri boyunca elde ettiği başarılar bu kritik süreçte ciddi anlamda güven sağlıyor. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüpte önemli başarılar kazanan Okan Buruk, özellikle Galatasaray'da tarihe geçti. Başarılı çalıştırıcı, teknik direktör ve oyuncu olarak 20 kupaya uzandı.

ALTYAPIDAN TEKNİK ADAMLIĞA

Cimbom'da altyapıdan yetişen Okan Buruk futbolcu olarak 1991-2001 ve 2006- 2008 yılları arasında 17 kupa kazandı. Okan Buruk; teknik direktörlük döneminde de 2022'den bu yana sarı-kırmızılı takımla birlikte 3 senede 3 kupa kaldırdı. Deneyimli çalıştırıcı; bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklarını ekleyerek son 3 senede hanesine 5 kupa eklemeyi hedefliyor. 51 yaşındaki hoca, teknik adamlık kariyerinde Akhisar Belediye ile Türkiye Kupası, Başakşehir'le de lig şampiyonluğu yaşadı.

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