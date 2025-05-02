Kupa beyi Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'de 5 puan farkla son 5 maça liderlik koltuğunda giren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdırdı. İki kupayı birden almak isteyen Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kariyeri boyunca elde ettiği başarılar bu kritik süreçte ciddi anlamda güven sağlıyor. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüpte önemli başarılar kazanan Okan Buruk, özellikle Galatasaray'da tarihe geçti. Başarılı çalıştırıcı, teknik direktör ve oyuncu olarak 20 kupaya uzandı.

ALTYAPIDAN TEKNİK ADAMLIĞA

Cimbom'da altyapıdan yetişen Okan Buruk futbolcu olarak 1991-2001 ve 2006- 2008 yılları arasında 17 kupa kazandı. Okan Buruk; teknik direktörlük döneminde de 2022'den bu yana sarı-kırmızılı takımla birlikte 3 senede 3 kupa kaldırdı. Deneyimli çalıştırıcı; bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklarını ekleyerek son 3 senede hanesine 5 kupa eklemeyi hedefliyor. 51 yaşındaki hoca, teknik adamlık kariyerinde Akhisar Belediye ile Türkiye Kupası, Başakşehir'le de lig şampiyonluğu yaşadı.