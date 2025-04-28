Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde olan mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar!
Okan hocanın çok pas hatası yapan ve Ampen karşısında çaresiz kalan sarı kartlı Frankowski'yi çıkarıp Kaan Ayhan'ı alması doğru hamleydi. Torreira, Lemina ve Davinson oyundan hiç kopmadı.
Fedakârca oynayan Yunus hücumda G.Saray'a çok destek verdi bir topu da direkten döndü. G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan hocanın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 25. ŞAMPİYONLUK YÜKLENİYOR...
Galatasaray, Eyüpspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Maçın hemen başında Osimhen öyle bir gol kaçırdı ki... Top direkte patladı.
İlk yarıda o alıştığımız baskılı futbolu oynayan Galatasaray yoktu Eyüpspor karşısında.
Özellikle ilk yarıda Arda Turan'ın öğrencileri, savunma arkasına attıkları toplarda Emre Mor ve Mame Thiam ile gol aradılar.
Ama Galatasaray, ilk çeyrekten sonra rakip kaleye yüklenmeye başladı.
Sallai'nin, karşı karşıya pozisyonda Berke'yi geçemediği pozisyon, Galatasaray'ın art arda gelecek gollerinin de habercisi oldu.
Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takım olan Galatasaray, bu özelliğini devreye soktu.
İlk iki gol, korner atışından geldi. İlk golde Osimhen kornerden gelen topu Sallai'ye indirdi.
Bu futbolcunun vuruşunda Galatasaray'ın golü geldi. Golden sonra rahatlayan Galatasaray oyunun tek hakimi oldu.
Bir topu direkten dönen Yunus Akgün, vasat bir futbol ortaya koyunca, hücumda bütün yük yine Osimhen'in omuzlarına bindi.
Galatasaray bu sezon kornerlerden 10. golünü attı. Bu bence değerli bir istatistik. Osimhen ise ligde 22. golünü kaydetti.
Toplamda ise 36 maçta 31. golünü atan Osimhen, Napoli'den bir sezonda attığı 31 gollük rekorunu egale etti.
Osimhen'i durdurmak neredeyse imkansızdı Eyüpspor için. Öyle de oldu.
Galatasaray'ın büyük golcüsü, maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Gabriel Sara çok düşük performansla oynadı. Orta sahada süpürücülük görevi Lemina'daydı.
Son haftalarda golcülük özelliği ile de ön plana çıkan Torreira, dün yine harika bir gol kaydetti.
Torreira, son 5 maçta 4. golünü attı.
Galatasaray'ın bulduğu 4. gol, futbol okullarında ders olarak okutulmalı.
Dakikalar 87'yi gösterirken, Galatasaray, Eyüpspor ceza sahasında 7 oyuncu ile pres yaptı.
Ve bu presin sonucunda topu kapan Lemina, Morata'ya 'al da at' dedi.
Morata da klasına yakışır bir golle farkı getiren isim oldu.
Ancak Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. Bu kez Kaan Ayhan ortaladı, Morata kendisinin ikinci, Galatasaray'ın 5. golünü attı.
Son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Galatasaray, şampiyonluk şarkıları için hazırlıklar yapmaya başladı.
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı yükleniyor diyebiliriz artık.
Bu Galatasaray, bu form durumu ve bu iştahla şampiyonluğu kimseye kaptırmaz!
MUSTAFA ÇULCU - ÇAĞDAŞ'I KUTLARIM
Eyüpspor, 4-4-2 veya 4-4-1-1 gibi sahada diziliş gösteriyor.
Emre Akbaba, zaman zaman Thiam'ın yanında, bazen arkasında...
Emre Mor sürpriz koşular yapıyor, Thiam ile yer değiştirerek oynuyor.
Her iki takımda kanatları kullanıyor.
Ancak Eyüpspor'da Ampem ve Emre kanat beklere desteği sevmiyorlar.
Galatasaray'ın temposu düşük, kaliteli, önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Sallai ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu.
Sarısı olan Frankowski'yi Okan hocanın oyundan alması doğru bir hamleydi. Çok öne çıkmasa da Lemina futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi.
Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Galatasaray vites büyütmeden, özgüvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi.
Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla, ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı bir anda ne olduysa arka arkaya ilk 4 haftada; 4 maç... Şu ana kadar 9 maç vererek seriye bağladı.
Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Osimhen'i seyretmek ise ayrı bir keyif veriyor...
Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami penaltı yok. Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor, devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam kararı doğru.
Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz sarı kart yeterli.
Gösterdiği sarı kartlar doğru.
Şuursuz hakem performanslarıyla çok kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım.
DİĞER