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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 09:13
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Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - EN BÜYÜK PROJE OSIMHEN OLUR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkanlar zorlanmalı ve Osimhen G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde olan mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar!
G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır. Sallai'nin attığı gol öncesi kazanılan kornerde Osimhen var, ön direkte kafayı vuran yine Osimhen'di. Torreira'nın golünde de pozisyonun yaratılışına yine Osimhen imza attı. Kendi golünde ise pozisyonu yoktan yarattı, topu önüne mükemmel aldı sonra da gol olan darbeyi yaptı.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan hocanın çok pas hatası yapan ve Ampen karşısında çaresiz kalan sarı kartlı Frankowski'yi çıkarıp Kaan Ayhan'ı alması doğru hamleydi. Torreira, Lemina ve Davinson oyundan hiç kopmadı.
Hem doğru pozisyon aldılar hem de ikili mücadelelerde kazandılar. Sallai çalışkanlık ve mücadele ile öne çıktı. Son vuruşlarda dikkatli olsa skora daha fazla katkı yapardı.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Fedakârca oynayan Yunus hücumda G.Saray'a çok destek verdi bir topu da direkten döndü. G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan hocanın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - 25. ŞAMPİYONLUK YÜKLENİYOR...

Galatasaray, Eyüpspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Maçın hemen başında Osimhen öyle bir gol kaçırdı ki... Top direkte patladı.
İlk yarıda o alıştığımız baskılı futbolu oynayan Galatasaray yoktu Eyüpspor karşısında.
Özellikle ilk yarıda Arda Turan'ın öğrencileri, savunma arkasına attıkları toplarda Emre Mor ve Mame Thiam ile gol aradılar.
Ama Galatasaray, ilk çeyrekten sonra rakip kaleye yüklenmeye başladı.
Sallai'nin, karşı karşıya pozisyonda Berke'yi geçemediği pozisyon, Galatasaray'ın art arda gelecek gollerinin de habercisi oldu.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takım olan Galatasaray, bu özelliğini devreye soktu.
İlk iki gol, korner atışından geldi. İlk golde Osimhen kornerden gelen topu Sallai'ye indirdi.
Bu futbolcunun vuruşunda Galatasaray'ın golü geldi. Golden sonra rahatlayan Galatasaray oyunun tek hakimi oldu.
Bir topu direkten dönen Yunus Akgün, vasat bir futbol ortaya koyunca, hücumda bütün yük yine Osimhen'in omuzlarına bindi.
Galatasaray bu sezon kornerlerden 10. golünü attı. Bu bence değerli bir istatistik. Osimhen ise ligde 22. golünü kaydetti.
Toplamda ise 36 maçta 31. golünü atan Osimhen, Napoli'den bir sezonda attığı 31 gollük rekorunu egale etti.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Osimhen'i durdurmak neredeyse imkansızdı Eyüpspor için. Öyle de oldu.
Galatasaray'ın büyük golcüsü, maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Gabriel Sara çok düşük performansla oynadı. Orta sahada süpürücülük görevi Lemina'daydı.
Son haftalarda golcülük özelliği ile de ön plana çıkan Torreira, dün yine harika bir gol kaydetti.
Torreira, son 5 maçta 4. golünü attı.
Galatasaray'ın bulduğu 4. gol, futbol okullarında ders olarak okutulmalı.
Dakikalar 87'yi gösterirken, Galatasaray, Eyüpspor ceza sahasında 7 oyuncu ile pres yaptı.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ve bu presin sonucunda topu kapan Lemina, Morata'ya 'al da at' dedi.
Morata da klasına yakışır bir golle farkı getiren isim oldu.
Ancak Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. Bu kez Kaan Ayhan ortaladı, Morata kendisinin ikinci, Galatasaray'ın 5. golünü attı.
Son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Galatasaray, şampiyonluk şarkıları için hazırlıklar yapmaya başladı.
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı yükleniyor diyebiliriz artık.
Bu Galatasaray, bu form durumu ve bu iştahla şampiyonluğu kimseye kaptırmaz!

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - ÇAĞDAŞ'I KUTLARIM

Eyüpspor, 4-4-2 veya 4-4-1-1 gibi sahada diziliş gösteriyor.
Emre Akbaba, zaman zaman Thiam'ın yanında, bazen arkasında...
Emre Mor sürpriz koşular yapıyor, Thiam ile yer değiştirerek oynuyor.
Her iki takımda kanatları kullanıyor.
Ancak Eyüpspor'da Ampem ve Emre kanat beklere desteği sevmiyorlar.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın temposu düşük, kaliteli, önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Sallai ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu.
Sarısı olan Frankowski'yi Okan hocanın oyundan alması doğru bir hamleydi. Çok öne çıkmasa da Lemina futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi.
Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Galatasaray vites büyütmeden, özgüvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi.

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla, ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı bir anda ne olduysa arka arkaya ilk 4 haftada; 4 maç... Şu ana kadar 9 maç vererek seriye bağladı.
Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Osimhen'i seyretmek ise ayrı bir keyif veriyor...

Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami penaltı yok. Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor, devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam kararı doğru.
Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz sarı kart yeterli.
Gösterdiği sarı kartlar doğru.
Şuursuz hakem performanslarıyla çok kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım.

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