Spor yazarları İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde olan mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar!

G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır. Sallai'nin attığı gol öncesi kazanılan kornerde Osimhen var, ön direkte kafayı vuran yine Osimhen'di. Torreira'nın golünde de pozisyonun yaratılışına yine Osimhen imza attı. Kendi golünde ise pozisyonu yoktan yarattı, topu önüne mükemmel aldı sonra da gol olan darbeyi yaptı.