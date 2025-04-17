TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi
Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki sezonda kaleyi emanet edebilecekleri yeni bir file bekçisi ararken Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin gündeme gelmişti. La Liga devi, yetenekli kalecinin fiyatını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Real Madrid, ikinci kalecisi Lunin'e talip olan kulüplere Ukraynalı eldiven için talep ettiği fiyatı belirtti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre La Liga devinin istediği ödeme 30 milyon Euro.
Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden ve geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Thibaut Courtois'nın yerine görev alan Lunin, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 1.140 dakika forma giyebildi ve bu maçların 4'ünde kalesini gole kapattı.
Ancelotti yönetiminde forma şansı bulamaması nedeniyle yeni takım arayışlarını sürdüren 26 yaşındaki kaleci ayrıca Manchester United'ın yakından takip ettiği bir isim olarak dikkat çekiyor.
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