TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Real Madrid, ikinci kalecisi Lunin'e talip olan kulüplere Ukraynalı eldiven için talep ettiği fiyatı belirtti.

Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden ve geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Thibaut Courtois'nın yerine görev alan Lunin, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 1.140 dakika forma giyebildi ve bu maçların 4'ünde kalesini gole kapattı.