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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki sezonda kaleyi emanet edebilecekleri yeni bir file bekçisi ararken Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin gündeme gelmişti. La Liga devi, yetenekli kalecinin fiyatını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 20:12
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Galatasaray, uzun yıllardır kalesini emanet ettiği Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de kupa yolculuğunu sürdürürken önümüzdeki sezonda Muslera'nın yerine geçebilecek yetenekli bir kaleci bulmak üzere çeşitli isimler ve kulüpler ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Bu doğrultuda Cimbom'un listesindeki isimlerden biri olan Andriy Lunin ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Real Madrid, ikinci kalecisi Lunin'e talip olan kulüplere Ukraynalı eldiven için talep ettiği fiyatı belirtti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre La Liga devinin istediği ödeme 30 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Andriy Lunin gelişmesi! Real Madrid fiyatını belirledi

Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden ve geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Thibaut Courtois'nın yerine görev alan Lunin, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 1.140 dakika forma giyebildi ve bu maçların 4'ünde kalesini gole kapattı.

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