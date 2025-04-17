TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performans sonrası birçok dev kulübü peşine takan Nijeryalı yıldızın adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi takımlarla anılıyor. Avrupa basını, Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan golcü futbolcunun yeni talibini açıkladı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Öte yandan Galatasaray da yıldız oyuncunun bonservisini almak için hem oyuncu hem de Napoli ile temas halinde.
Victor Osimhen, Reeder Samsunspor ile oynanan maçın ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
26 yaşındaki forvet, "Benimle alakalı söylentiler var ama ben anı yaşıyorum. Keyfime bakıyorum. Bana kulüp yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler. Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA DA İSTİYOR
El Nacional'de yer alan habere göre; Barcelona, Victor Osimhen'e talip oldu.
Katalan ekibinin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin dönem dönem istikrarsız performans sergilemesi nedeniyle Hansi Flick'in oyun tarzına uyan Osimhen'in transfer edilebileceği kaydedildi.
Haberde Flick'in iki farklı tipte forvet kullanma seçeneğini değerlendirdiği ve Lewandowski ile Osimhen'in dönüşümlü olarak ilk 11'de yer alabileceği aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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