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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performans sonrası birçok dev kulübü peşine takan Nijeryalı yıldızın adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi takımlarla anılıyor. Avrupa basını, Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan golcü futbolcunun yeni talibini açıkladı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:13
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Nijeryalı süper yıldız, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla birçok devi peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takım, 26 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Öte yandan Galatasaray da yıldız oyuncunun bonservisini almak için hem oyuncu hem de Napoli ile temas halinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Victor Osimhen, Reeder Samsunspor ile oynanan maçın ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

26 yaşındaki forvet, "Benimle alakalı söylentiler var ama ben anı yaşıyorum. Keyfime bakıyorum. Bana kulüp yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler. Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

BARCELONA DA İSTİYOR

El Nacional'de yer alan habere göre; Barcelona, Victor Osimhen'e talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Katalan ekibinin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin dönem dönem istikrarsız performans sergilemesi nedeniyle Hansi Flick'in oyun tarzına uyan Osimhen'in transfer edilebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Haberde Flick'in iki farklı tipte forvet kullanma seçeneğini değerlendirdiği ve Lewandowski ile Osimhen'in dönüşümlü olarak ilk 11'de yer alabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki...

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.

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