Krallarla zirveye

Vıctor Osimhen'in golleriyle Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluk yarışında önde olan Galatasaray'da son 25 yıllık süreçte yer alan isimler göze çarpıyor. 2000-2025 arası Mario Jardel'le başlayan süreçte birçok dünya çapında yabancı forvet forma giydi. 2000-01 sezonunda 24 lig maçında 22 gol atan Jardel, 3 de asist yapmıştı. 2007-2010 arası sarı-krmızılı takımda oynayan Shabani Nonda 61 lig maçında 22 gol atarken, 6 da asist yaptı, 28 gole direkt etki ederken 2008'de lig şampiyonu oldu.

GOLLERİN ADRESİ

2008-2012 arası Galatasaray'da yer alan Milan Baros, 88 lig maçında 48 gol, 15 asistle 63 gole etki etti. 2011-12 sezonunda şampiyon olan Baros, 2008-09 sezonunda 20 golle krallık koltuğuna oturdu. 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis rüzgarı esti. Ligde Aslan şampiyon olurken Gomis 33 maçta 29 gol atıp gol kralı oldu. 2022-2024 arasında Mauro İcardi zirveye çıktı. Arjantinli yıldız 65 lig maçında 51 gol, 17 asistle 68 gole direkt katkı yaptı. İcardi, 2023-24'te gol kralı olurken, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.

OSIMHEN FIRTINASI

Son yıllardaki başarılı yabancı forvetlerden sonra 2024-25 sezonunda Victor Osimhen fırtınası esiyor. Sezon başında tüm Avrupa'da yankı uyandıran bir transferle Napoli'den kiralanan Nijeryalı forvet, golleriyle takımını Süper Lig'de liderliğe taşıdı. Bu sezon 24 lig maçında 21 gol, 4 asistle 25 gole direkt etki eden 26 yaşındaki forvet, alkışları topladı. Aynı zamanda ligde şu anda gol krallığında da zirvede bulunan Nijeryalı yıldız, kısa sürede Galatasaray formasıyla adından söz ettirdi ve şimdiden önemli izler bıraktı.

ICARDI FAKTÖRÜ

Yabancı forvetler arasında tüm resmi maçlar dahil edildiğinde Mauro İcardi'nin katkısı gözlerden kaçmıyor. 2022-2023 sezonunda kadroya dahil olan İcardi, 87 resmi maçta 61 gol, 22 asistle 83 gole direkt katkı yaptı. Benzer şekilde Milan 116 resmi maçta 61 gol, 16 asistle 77 gole doğrudan etki etti. Bafetimbi Gomis de 86 resmi maçta 51 gol 9 asistle 60 gollük katkı verdi. Shabani Nonda ise 93 resmi maçta 37 gol, 7 asistle 44 gollük katkı sundu. Mario Jardel de 43 resmi maçta 34 gol, 5 asistle 39 gole etki etti.

DROGBA DA OYNADI

Cimbom'da son 25 senede birçok dünyaca ünlü forvet forma giydi. Özellikle 2012-2013 sezonunun devre arasında gelen Didier Drogba, tüm dünyada ses getirdi. Drogba, Galatasaray formasıyla 53 resmi maçta toplam 20 gol atarken 13 asist yaptı ve 33 gole direkt etki etti. Fildişili efsane forvet, Süper Lig'de de 37 maça çıkarken 15 gol attı, 10 asist yaptı.

ELMANDER ÇOK SEVİLDİ

Aslan'da Johan Elmander, yabancı yıldızlar arasında en fazla sevilen forvetlerden oldu. Direkt santrfor oynamasa da golleri ve asistleriyle ciddi katkı veren Elmander, oynadığı 61 resmi maçta 17 gol, 10 asistle toplamda 27 gole doğrudan etki etti, 2 lig şampiyonluğu kazandı.