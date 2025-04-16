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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme! "Şampiyonluk uğruna toplumu geren..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme! "Şampiyonluk uğruna toplumu geren..."

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 15:14
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme! "Şampiyonluk uğruna toplumu geren..."

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"RİVA'DAKİ İNŞAAT FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

"GALATASARAY ADASI'NI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."

AMATÖR BRANŞLAR HAKKINDA

"Salı akşamı aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Yine net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak."

"HER SENE ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORUZ"

"Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır."

"GALATASARAY'IN ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILLARINI BUGÜNDEN HAZIRLAMALIYIZ"

"Tesisleşme olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futbol tesislerimiz, modern şekliyle... Görmenizi istiyorum. Bir olursak neler yapabileceğimizin bir göstergesi orada duruyor. Hakikaten bize çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Sıra geldi salon sporlarına... Salon sporları için, altyapı için salon aramaktan, yüzmeyi judoyu nerede yapalım düşüncesinden sıyrılmamız lazım. Hep beraber Galatasaray'a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri destekleyerek tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bunun için elimizde un var şeker var, helvayı yapmamız lazım. Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyıllarını bugünden hazırlamalıyız."

"YARATILMAK İSTENEN GERGİN ORTAMA RAĞMEN..."

"Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız. Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray, bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp olmamıştır, hiçbir zaman olmamıştır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini kazanmıştır. Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk, huzur, umut verir."

"GALATASARAY AVRUPA'DA BAŞARIYA YÜRÜDÜĞÜ ZAMAN 85 MİLYON TÜRK ARKASINDADIR"

"Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışından temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün tavrı, duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olsun olmasın, o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim."

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