Samsunspor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? (Saat ve canlı yayın bilgileri)

Reeder Samsunspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligdeki ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında alan sarı-kırmızılılar, BAY geçtiği haftanın ardından hata yapmak istemiyor. Zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puan ile ayrılmanın hesaplarını yapan Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe ile puan farkının 3'e indiği haftada tekrar seri yakalamayı hedefleyen Galatasaray, ezeli rakibiyle oynadığı Türkiye Kupası çeyrek final maçında aldığı 2-1'lik skoru fırsata çevirmek istiyor. Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da muhtemel 11'de hangi isimlerin yer aldığı araştırılıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonu ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen Samsunspor ise kritik maçta puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son haftalarda artan performansıyla Süper Lig gol krallığı listesinde zirveye yerleşen yıldız futbolcu, son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Kupada sarı-kırmızılıların yarı finale çıkmasında önemli katkıda bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, ligde de şampiyonluk yolunda gol ve asistlerine devam etmeyi amaçlıyor. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in 30. haftasını BAY olarak geçen ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 3'e düşen Galatasaray, bu hafta Samsunspor'a konuk olacak. Kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar arttırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla elemesini bilen Galatasaray, ligde de zirve yarışını kazanmayı hedefliyor. 71 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından tekrar 3 puan almanın yollarını arayacak.

SAMSUNSPOR SON HAFTALARDA DURGUN

Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına engel olamıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son 3 maçını ise kazanamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Samsunspor, Galatasaray ile oynanacak maçı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. 51 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, kritik maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY'DAN SAMSUNSPOR'A ÜSTÜNLÜK

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi.

Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

CİMBOM'UN DIŞ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon özellikle deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, sadece Beşiktaş'a boyun eğdi. Hatay ve Kasımpaşa ile de berabere kalan sarı-kırmızılılar 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve topladığı 35 puanla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

KAAN AYHAN'DAN ŞOK SAKATLIK

Kritik Samsunspor maçı öncesinde Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son antrenmanda dizinde esneme, kasığında zorlanma meydana gelen Kaan Ayhan'ın tedbir amacıyla Samsun kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca Kerem Demirbay da tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay da tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.

FRANKOWSKI CEZALI

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Frankowski, Samsunspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibine karşı oynanacak maçta Polonyalı futbolcu yerine Sallai'nin sağ bekte oynaması bekleniyor.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Samunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai kırmızı-beyazlılar ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.