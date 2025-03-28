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Haberler Galatasaray Jose Mourinho çok saygısız

Jose Mourinho çok saygısız

Bir dönem G.Saray forması giyen ve teknik heyette de görev yapan Necati Ateş, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu hedef aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Jose Mourinho çok saygısız

Bir dönem G.Saray forması giyen ve teknik heyette de görev yapan Necati Ateş, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu hedef aldı. Portekizli'nin yaptığı açıklamaların saygısızlık olduğunu belirten Necati Ateş, bir televizyon kanalına öyle konuştu: "Türk futbolunu ve Türk insanını Avrupa'ya karşı lekelemeye çalışıyor. Ama Avrupa'da da ona gülüyorlar. Açın arşivlere bakın, 'Yine orada başarısız oldu' diyorlar. Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün buna ihtiyacı yok.

Sarı-kırmızılılarda sekiz futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak. Devre arasında takıma dahil olan Cuesta, Eren, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın yanı sıra daha önce şans bulamayan Günay, Yusuf ve İsmail Jakobs da oynamaları halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak.

MERTENS YEDEK BEKLEYECEK

Tıpkı Muslera gibi sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Dries Mertens, Beşiktaş derbisinde yedek bekleyecek. Alvaro Morata'yı ilk 11'de değerlendirecek olan teknik direktör Okan Buruk, maçın gidişatına göre ikinci yarıda Mertens'i değerlendirecek. Belçikalı futbolcu 11 asistle krallık yarışında Dusan Tadic ile birlikte zirvede yer alıyor. Ancak son haftalarda özellikle Morata ve Lemina'nın gelişinden sonra Dries Mertens adeta kulübeye hapsoldu.

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