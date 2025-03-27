Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak transfer gündeminde yer alan Joao Felix ile ilgili müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Felix'in menajeri Jorge Mendes, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini vurguladı.
Mendes, Chelsea yönetimiyle görüşeceğini de belirterek, "Onlara Galatasaray'la anlaşmalarını önereceğim" ifadesini kullandı. Felix'in Chelsea ile sözleşmesi 2031'de sona eriyor.
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