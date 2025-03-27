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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak transfer gündeminde yer alan Joao Felix ile ilgili müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Galatasaray sezon sonunda futbolu bırakacak olan Dries Mertens'in yerine birkaç aday belirledi.

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Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Listenin ilk sırasında ise Milan'da kiralık oynayan Chelsea'li Joao Felix bulunuyor.

Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Portekizli yıldız için geçtiğimiz günlerde girişimde bulunan Galatasaray'a sevindirici haberler geldi.

Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Felix'in menajeri Jorge Mendes, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini vurguladı.

Galatasaray'a transferde Joao Felix müjdesi!

Mendes, Chelsea yönetimiyle görüşeceğini de belirterek, "Onlara Galatasaray'la anlaşmalarını önereceğim" ifadesini kullandı. Felix'in Chelsea ile sözleşmesi 2031'de sona eriyor.

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