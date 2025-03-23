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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

Galatasaray, Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık problemi sonrası yeni sezon planlarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda Club Brugge'den Maxim De Cuyper, listenin ilk sırasında yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefliyle namağlup ilerleyen Galatasaray bir yandan yeni sezon planlarını da yapıyor. Şimdiden kadrodaki eksikleri netleştirmeye gayret eden sarı-kırmızılılar özellikle sol bek için hamle yapmayı düşünüyor. Aslan'ın sol bek için transfer listesinde Club Brugge'den Maxim De Cuyper öne çıkıyor. Bu sezon Belçika ekibiyle istikrarlı ve başarılı bir sezon geçiren De Cuyper'i Avrupa'dan önemli takımlar da izliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

Club Brugge ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki sol bek; bu sezon 43 resmi maçta 3 gol attı, 6 asist yaptı. Bu sezon İsmail Jakobs transferinden umduğunu bulamayan ve Senegalli sol bekin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, yeni sezonda bu problemi tamamen çözmek istiyor. Galatasaray'da Eren Elmalı ile beraber sol bek rotasyonunu oluşturacak isim aranıyor. De Cuyper'in adı, hazırlanan listede ilk sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

SKORER PERFORMANS

Maxim De Cuyper; sol bekteki skorer görüntüsüyle dikkat çekiyor. Club Brugge altyapısından yetişen De Cuyper; bugüne kadar 103 maçta 8 gol atıp, 21 asist yaptı. Westerlo forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, 68 maçta 15 gol, 12 asistle 27 gole etki etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

CLUB BRUGGE'DE YILDIZI PARLADI

Club Brugge altyapısından yetişen 24 yaşındaki Maxim De Cuyper; bu sezonki performansıyla parladı. Hem Belçika Pro Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir görüntü çizen De Cuyper, özellikle Devler Ligi'nde dikkat çekti. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkarak dikkat topladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

İNGİLTERE'DE GÜNDEMDE

Cimbom'un takibinde olan Maxim De Cuyper'i İngiltere'den kulüpler de izliyor. Premier Lig'den birçok kulübün De Cuyper'in transfer durumunu araştırdığı kaydedildi. Aston Villa ve West Ham'ın 24 yaşındaki sol bek için sezon sonunda temasa geçmeyi planladığı iddia edildi.

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