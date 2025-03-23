TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!

Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefliyle namağlup ilerleyen Galatasaray bir yandan yeni sezon planlarını da yapıyor. Şimdiden kadrodaki eksikleri netleştirmeye gayret eden sarı-kırmızılılar özellikle sol bek için hamle yapmayı düşünüyor. Aslan'ın sol bek için transfer listesinde Club Brugge'den Maxim De Cuyper öne çıkıyor. Bu sezon Belçika ekibiyle istikrarlı ve başarılı bir sezon geçiren De Cuyper'i Avrupa'dan önemli takımlar da izliyor.

Club Brugge ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki sol bek; bu sezon 43 resmi maçta 3 gol attı, 6 asist yaptı. Bu sezon İsmail Jakobs transferinden umduğunu bulamayan ve Senegalli sol bekin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, yeni sezonda bu problemi tamamen çözmek istiyor. Galatasaray'da Eren Elmalı ile beraber sol bek rotasyonunu oluşturacak isim aranıyor. De Cuyper'in adı, hazırlanan listede ilk sırada yer alıyor.