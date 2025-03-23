TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Belçika'dan: Maxim De Cuyper!
Galatasaray, Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık problemi sonrası yeni sezon planlarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda Club Brugge'den Maxim De Cuyper, listenin ilk sırasında yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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CLUB BRUGGE'DE YILDIZI PARLADI
Club Brugge altyapısından yetişen 24 yaşındaki Maxim De Cuyper; bu sezonki performansıyla parladı. Hem Belçika Pro Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir görüntü çizen De Cuyper, özellikle Devler Ligi'nde dikkat çekti. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkarak dikkat topladı.
İNGİLTERE'DE GÜNDEMDE
Cimbom'un takibinde olan Maxim De Cuyper'i İngiltere'den kulüpler de izliyor. Premier Lig'den birçok kulübün De Cuyper'in transfer durumunu araştırdığı kaydedildi. Aston Villa ve West Ham'ın 24 yaşındaki sol bek için sezon sonunda temasa geçmeyi planladığı iddia edildi.
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