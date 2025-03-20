Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbol kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızının yerini o futbolcuyla doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...
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Gelen bilgilere göre Mendes olumlu yönde görüş bildirdi.
Şimdi görüşmenin ikinci ayağı Chelsea ile yapılacak.
İngiliz kulübünün transfere onay vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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