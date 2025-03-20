Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

Sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Mertens'in yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı.

Listenin ilk sırasında Joao Felix yer alıyor. Milan'da kiralık oynayan, sezon sonunda ise Chelsea'ye dönecek olan 25 yaşındaki futbolcu için düğmeye basıldı.