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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbol kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızının yerini o futbolcuyla doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

Sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Mertens'in yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı.

Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

Listenin ilk sırasında Joao Felix yer alıyor. Milan'da kiralık oynayan, sezon sonunda ise Chelsea'ye dönecek olan 25 yaşındaki futbolcu için düğmeye basıldı.

Galatasaray'da Mertens'in yerine çilek transferi!

G.Saray, Felix'in menajeri Mendes ile görüşerek Portekizli futbolcuyu kiralama konusundaki planını açıkladı.

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