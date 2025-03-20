TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

Süper Lig'de 25. Şampiyonluk için emin adımlarla hedefe ilerleyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden hazırlıyor. Aslan'da özel bir genç yetenek gündeme geldi. İngiltere'de West Ham United'da forma giyen 19 yaşındaki Luis Guilherme, listeye dahil edildi. 2006 doğumlu futbolcu hücum hattında sağ açık ve sol açıkta oynuyor.