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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Cimbom'da bu anlamda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki genç yetenekle taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

Süper Lig'de 25. Şampiyonluk için emin adımlarla hedefe ilerleyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden hazırlıyor. Aslan'da özel bir genç yetenek gündeme geldi. İngiltere'de West Ham United'da forma giyen 19 yaşındaki Luis Guilherme, listeye dahil edildi. 2006 doğumlu futbolcu hücum hattında sağ açık ve sol açıkta oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

FLAMENGO DA İSTİYOR

West Ham ile sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek olan Guilherme, bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Brezilya'da Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen genç yetenek, her iki ayağını da kullanabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

Geçtiğimiz yıl West Ham scoutları tarafından keşfedilerek transfer edilen Luis Guilherme, Avrupa'da birçok kulübün de listesinde. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo da istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

PALMEIRAS'TA PARLADI

Luis Guilherme, kariyeri çıkışını ülkesi Brezilya'da Palmeiras takımında yaptı. İlk olarak Palmeiras U20 takımında adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu, A takıma çıktıktan sonra hemen formayı kaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

Guilherme, 45 resmi maça çıkarken etkili bir görüntü çizdi. West Ham United'ın keşfiyle İngiltere kapısı açılan Brezilyalı yıldız, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

8 MİLYON EURO

West Ham tarafından geçtiğimiz yıl 23 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan alınan Luis Guilherme'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor. West Ham'a şu ana kadar Brezilya'dan Flamengo ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in temas sağladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek

WEST HAM TEKLİFE AÇIK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Luis Guilherme'yi satmaya hazır. Birçok kulübün takibinde olan Brezilyalı futbolcu için yaz döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Galatasaray'ın da öne çıkan kulüplerden olduğu aktarıldı.

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