TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 19'luk yetenek! Ada'dan gelecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Cimbom'da bu anlamda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki genç yetenekle taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefliyor. İşte detaylar...
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PALMEIRAS'TA PARLADI
Luis Guilherme, kariyeri çıkışını ülkesi Brezilya'da Palmeiras takımında yaptı. İlk olarak Palmeiras U20 takımında adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu, A takıma çıktıktan sonra hemen formayı kaptı.
Guilherme, 45 resmi maça çıkarken etkili bir görüntü çizdi. West Ham United'ın keşfiyle İngiltere kapısı açılan Brezilyalı yıldız, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor.
8 MİLYON EURO
West Ham tarafından geçtiğimiz yıl 23 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan alınan Luis Guilherme'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor. West Ham'a şu ana kadar Brezilya'dan Flamengo ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in temas sağladığı ifade edildi.
WEST HAM TEKLİFE AÇIK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Luis Guilherme'yi satmaya hazır. Birçok kulübün takibinde olan Brezilyalı futbolcu için yaz döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Galatasaray'ın da öne çıkan kulüplerden olduğu aktarıldı.
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