Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi
Galatasaray, tüm dünyada ses getirecek transfer operasyonu için yol haritasını belirledi. İşte sarı kırmızılı yönetimin Victor Osimhen'in bonservisi için yapacağı hamleler... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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"Nisan ayında kalıp kalmama kararını bildirecek. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Bonservisini almak imkansız değil. Bu işi gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım."
İŞTE YILIN TRANSFERİNDE YOL HARİTASI
Öncelikle Napoli ile masaya oturulacak indirim talep edilecek. İtalya kulübü Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro olarak belirledi.
Zaniolo'dan 15, Köhn'den ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret doğrudan Victor Osimhen'e ayrılacak.
Şu anda görüşme halinde olunan büyük bir sponsordan çok ciddi bir gelir bekleniyor. Bu para da direkt Victor Osimhen için kullanılacak.
G.Saraylı 20 iş adamının kapısı çalınarak Osimhen projesi anlatılacak ve pamuk eller cebe denilerek 2'şer milyon Dolar istenecek.
GS Store'larda satılmak üzere özel Osimhen ürünleri üretilecek. Böylece taraftarın bu transfere maddi katkı yapması sağlanacak.
Galatasaraylı İş Adamları derneğinden Osimhen'in tapusu için destek istenecek ve bu dev transfer tamamlanmaya çalışılacak.
AVRUPA'YI SALLIYOR
20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen liglerinin en skorer isimlerini yakaladı. Maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.
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