Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Galatasaray yüzyılın transfer operasyonuna hazırlanıyor. 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, yazın sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için planı hazırlıyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Nijeryalı forvetin market değeri 75 milyon euro gibi yüksek bir rakam. Ama yönetim yol haritasını belirlemiş durumda ve bu transfer için her türlü fedakarlığı yapacak.