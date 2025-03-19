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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Galatasaray, tüm dünyada ses getirecek transfer operasyonu için yol haritasını belirledi. İşte sarı kırmızılı yönetimin Victor Osimhen'in bonservisi için yapacağı hamleler... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Galatasaray yüzyılın transfer operasyonuna hazırlanıyor. 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, yazın sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için planı hazırlıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Nijeryalı forvetin market değeri 75 milyon euro gibi yüksek bir rakam. Ama yönetim yol haritasını belirlemiş durumda ve bu transfer için her türlü fedakarlığı yapacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Ara transfer döneminde gelen birçok teklifi elinin tersiyle iterek taraftarın gönlünde taht kuran Osimhen için Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bomba gibi açıklamalar yaptı...

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

"Nisan ayında kalıp kalmama kararını bildirecek. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Bonservisini almak imkansız değil. Bu işi gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım."

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

İŞTE YILIN TRANSFERİNDE YOL HARİTASI

Öncelikle Napoli ile masaya oturulacak indirim talep edilecek. İtalya kulübü Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Zaniolo'dan 15, Köhn'den ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret doğrudan Victor Osimhen'e ayrılacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Şu anda görüşme halinde olunan büyük bir sponsordan çok ciddi bir gelir bekleniyor. Bu para da direkt Victor Osimhen için kullanılacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

G.Saraylı 20 iş adamının kapısı çalınarak Osimhen projesi anlatılacak ve pamuk eller cebe denilerek 2'şer milyon Dolar istenecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

GS Store'larda satılmak üzere özel Osimhen ürünleri üretilecek. Böylece taraftarın bu transfere maddi katkı yapması sağlanacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

Galatasaraylı İş Adamları derneğinden Osimhen'in tapusu için destek istenecek ve bu dev transfer tamamlanmaya çalışılacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği! Transfer operasyonu için yol haritası belirlendi

AVRUPA'YI SALLIYOR

20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen liglerinin en skorer isimlerini yakaladı. Maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.

F.Bahçe'den scout transferi!
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