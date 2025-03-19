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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında olan Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi için yeniden devreye girdi. Transferde Victor Osimhen'in oynayacağı rol dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Wilfred Ndidi yeniden gündeme geliyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Premier Lig'de küme düşme hattında olan ve işi epeyce zorlaşan Leicester City'de Wilfred Ndidi'nin ayrılmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

Sezon başında İngiliz ekibiyle sözleşme yenileyen Nijeryalı orta sahanın, takımın küme düşmesi halinde ayrılmak istediği dile getirildi.

Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

TEKLİFLERE AÇIK OLACAK

Ndidi'nin yeniden tekliflere açık olacağı ve Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için önemli bir alternatif konumunda olduğu kaydedildi. Deneyimli futbolcunun bu kez Galatasaray'dan gelebilecek bir teklifi değerlendirmeye alacağı savunuldu.

Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

OSIMHEN ETKİSİ

Wilfred Ndidi için Victor Osimhen etkisi de önem taşıyor. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon Galatasaray'da vatandaşının gösterdiği performans sonrası sarı-kırmızılı formaya sıcak bakabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

Orta sahada hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Wilfred Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı, 4 asist yaptı ve bin 785 dakika oynadı.

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