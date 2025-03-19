Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...

TEKLİFLERE AÇIK OLACAK Ndidi'nin yeniden tekliflere açık olacağı ve Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için önemli bir alternatif konumunda olduğu kaydedildi. Deneyimli futbolcunun bu kez Galatasaray'dan gelebilecek bir teklifi değerlendirmeye alacağı savunuldu.