Galatasaray'da Osimhen transfer için devrede! Wilfred Ndidi...
Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında olan Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi için yeniden devreye girdi. Transferde Victor Osimhen'in oynayacağı rol dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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OSIMHEN ETKİSİ
Wilfred Ndidi için Victor Osimhen etkisi de önem taşıyor. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon Galatasaray'da vatandaşının gösterdiği performans sonrası sarı-kırmızılı formaya sıcak bakabileceği aktarıldı.
Orta sahada hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Wilfred Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı, 4 asist yaptı ve bin 785 dakika oynadı.
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