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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ardından sarı kırmızılılarda kalenin kime emanet edileceği merak ediliyor. Cimbom'un gündeminde yer alan Inaki Pena'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 15:11
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Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ardından sarı kırmızılılarda kalenin kime emanet edileceği merak ediliyor.

Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

Kaleci transferi için listesini hazırlayan Galatasaray'da Inaki Pena'nın geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

2021-22 sezonunda sarı-kırmızılı takımda oynayan Pena'nın sezon sonunda yeniden Türkiye'ye gelebileceği vurgulandı.

Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

Wojciech Szczesny ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Barcelona'da Inaki Pena'nın ayrılabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor

26 yaşındaki kaleci bu sezon 22 maça çıktı.

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