Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi! Transfere sıcak bakıyor
14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ardından sarı kırmızılılarda kalenin kime emanet edileceği merak ediliyor. Cimbom'un gündeminde yer alan Inaki Pena'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Wojciech Szczesny ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Barcelona'da Inaki Pena'nın ayrılabileceği aktarıldı.
26 yaşındaki kaleci bu sezon 22 maça çıktı.
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