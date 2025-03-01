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Haberler Galatasaray Günay ile yola devam

Günay ile yola devam

Sarı-kırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç. Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı. Yönetim, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Günay ile yola devam
Sarı-kırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç. Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı. Yönetim, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatacak.
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