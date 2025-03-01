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Günay ile yola devam
Sarı-kırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç. Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı. Yönetim, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzatacak.
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