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Haberler Galatasaray Mert Hakan gerginliği

Mert Hakan gerginliği

Karılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş, G.Saray tribünlerinin önüne giderken, ilk yarıda ise bir pozisyonda Osimhen ile tartıştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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Mert Hakan gerginliği

G.SARAY-F.BAHÇE derbisinde geçen sezon olduğu gibi Mert Hakan Yandaş ile hem tribünler hem de oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşma öncesinde kendi taraftarlarının olduğu tribün yerine sarı-kırmızılıların olduğu bölgede gezen Mert'e tribünler tepki gösterdi. Bu sırada stattaki hoparlörden şarkı açılırken geçen seneki tablo yaşanmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Osimhen, penaltı beklediği pozisyon sonrasında soluğu F.Bahçe yedek kulübesinde alarak Mert Hakan'ın yanına giderek parmağını salladı ve kısa süreli tartışma yaşandı.

İCARDİ TRİBÜNDEYDİ

SAKATLIĞI nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi, derbi için İstanbul'a geldi. Dünkü karşılaşma öncesinde sahaya inerek tribünlere üçlü çektiren Arjantinli futbolcu, daha sonra tribüne geçerek mücadeleyi kız arkadaşı ve yeni transfer Morata ile birlikte takip etti.

HER HAFTA KAZANMALIYIZ

G.SARAY'IN başarılı kalecisi Muslera dün üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getirdi. Özellikle ikinci yarıda Djiku'nun kafa vuruşunu kurtaran ardından da dönen topta Tadic'e izin vermeyen Uruguaylı, gole izin vermedi. Mücadele bitiminde konuşan Muslera, puan farkının devam ettiğini belirterek, "Her hafta, her maçı kazanmalıyz" diye konuştu.

PENALTI BEKLENTİSİ

İKI takım da birer pozisyonda penaltı bekledi. 43. dakikada Oğuz Aydın topu uzaklaştırmak isterken top eline çarptı ancak oyun devam etti. 65'te ise F.Bahçe'nin kullandığı kornerde top Lemina'nın koluna çarptı ve hakem yine 'devam' dedi.

İRFAN CAN GEÇİT VERMEDİ

SARI-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat derbide çok zorlanmadı. İkinci yarıda Barış'ın ortasında Osimhen'in ıska geçtiği ve kaleye giden topu kurtaran İrfan Can, bir de Lemina'nın uzaktan etkisiz şutunda hata yapmadı.

SKRİNİAR BEZDİRDİ!

F.BAHÇE'NİN ara transfer döneminde G.Saray'a çalım atarak renklerine kattığı Milan Skriniar, ilk derbisinde geçer not aldı. Özellikle Osimhen ile girdiği ikili mücadelelerde oldukça başarılı bir grafik çizen Skriniar, çok iyi bir maç çıkarttı.

EREN SAKATLANDI

G.SARAY ile ilk derbisine çıkan Eren Elmalı, başarılı bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu 78. dakikada sakatlanarak yerini Mertens'e bırakırken oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış aldı. Sol bek açığına ilaç oldu.

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