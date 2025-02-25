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Haberler Galatasaray Hakemin eli titredi

Hakemin eli titredi

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü performans ortaya koyduğunu ve elinin titrediğini gördük. Türk hakemlerinden daha kötü yönetti."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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Hakemin eli titredi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55 yıl sonra gelen yabancı hakemi beğenmedi. Hatta Vincic'in performansını yerden yere vuran Buruk, şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü performans ortaya koyduğunu, elinin titrediğini gördük. Bir şey yokken düdüğü ağzına götürüyor. Çok kötü fauller verdi. Oyunu çok kötü durdurdu. Mert voleybol oynadı. 4. hakem 'El diyor' dinlemiyor.

YÜZÜNE SÖYLEDİM

Türk hakemlerine yapılmış bir saygısızlıktır! Türk diye 4. hakemi dinlememek saygısızlıktır. Maçtan sonra Vincic'e de 'Türk hakemlerden daha kötü yönettin' dedim. Eli-ayağı titredi. Maçta daha hareketli olabilirdik. Lemina ve Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı."

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