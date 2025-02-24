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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklama!

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 14:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Değerli Galatasaraylılar,

Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak;

Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray'a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!

ifadeleri yer aldı.

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