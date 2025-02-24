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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Galatasaray'ın efsane ismi ve eski kaleci antreanörü Claudio Taffarel, derbi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Brezilyalı efsane, Sarı kırmızılılarda eleştirilen Fernando Muslera hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 10:02
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GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Galatasaray'ın efsane kalecisi ve eski kaleci antreanörü Claudio Taffarel, derbi öncesi Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

GALATASARAY DAHA TUTARLI OYNUYOR
G.Saray ve F.Bahçe güçlü futbolculara sahip ama unutulmamalı ki takım iyi çalışmadığında tek bir oyuncu fark yaratamaz. Elbette bazı oyuncular önemli hamleler yapabilir ama sonuca takım olarak ulaşılmalıdır.
Galatasaray şu anda daha nitelikli bir kadroya sahip ve daha tutarlı bir şekilde oynuyor. Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Galatasaray şu anda daha nitelikli bir kadroya sahip ve daha tutarlı bir şekilde oynuyor. Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

MOURİNHO DEV BİR İSİM, BURUK DİKKAT ÇEKİYOR
"Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör. Çalıştığı her kulüpte büyük başarılar elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici. Okan, sakin ve rahat bir yapıya sahip. Harika bir karakteri var. F.Bahçe'nin zaten 6 puan ilerisinde. Güçlü ve avantajlı olan o. Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı. Okan'la birlikte oynarken de onu hep beğenirdim. Sahada her zaman takımını ön planda tutar, kendisini değil. Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı. Umarım G.Saray başarılarını sürdürür ve takımı büyük zaferlere taşır."

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

"MUSLERA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Taffarel, Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünü yaptığı Muslara'ya övgüler yağdırdı. Uruguaylı file bekçisinin Türk futbolu için büyük katkılar sağladığının altını çizen Taffarel, "Muslera 37-38 yaşına geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Fiziksel olarak zaman zaman zorlanması oldukça normal. Ben 37 yaşımdayken kendimi iyi hissetmediğim için futbolu bırakmıştım. Muslera da belki benzer şekilde düşünüyor olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız."

GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

TÜRK HALKINI SEVİYORUM
Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Brezilyalı eski yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Türk halkını, Galatasaray taraftarlarını ve hatta rakipleri de çok seviyorum. Türkiye'deki deneyimlerimle ilgili her zaman güzel şeyler anlatıyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz çok değerli insanlarsınız ve benim için her zaman çok özel kalacaksınız."

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