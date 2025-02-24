GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!

Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici. Okan, sakin ve rahat bir yapıya sahip. Harika bir karakteri var. F.Bahçe'nin zaten 6 puan ilerisinde. Güçlü ve avantajlı olan o. Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı. Okan'la birlikte oynarken de onu hep beğenirdim. Sahada her zaman takımını ön planda tutar, kendisini değil. Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı. Umarım G.Saray başarılarını sürdürür ve takımı büyük zaferlere taşır."