GALATASARAY HABERLERİ - Claudio Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri!
Galatasaray'ın efsane ismi ve eski kaleci antreanörü Claudio Taffarel, derbi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Brezilyalı efsane, Sarı kırmızılılarda eleştirilen Fernando Muslera hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
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GALATASARAY DAHA TUTARLI OYNUYOR
MOURİNHO DEV BİR İSİM, BURUK DİKKAT ÇEKİYOR
"Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör. Çalıştığı her kulüpte büyük başarılar elde etti.
Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici. Okan, sakin ve rahat bir yapıya sahip. Harika bir karakteri var. F.Bahçe'nin zaten 6 puan ilerisinde. Güçlü ve avantajlı olan o. Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı. Okan'la birlikte oynarken de onu hep beğenirdim. Sahada her zaman takımını ön planda tutar, kendisini değil. Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı. Umarım G.Saray başarılarını sürdürür ve takımı büyük zaferlere taşır."
"MUSLERA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"
Taffarel, Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünü yaptığı Muslara'ya övgüler yağdırdı. Uruguaylı file bekçisinin Türk futbolu için büyük katkılar sağladığının altını çizen Taffarel, "Muslera 37-38 yaşına geldi.
Fiziksel olarak zaman zaman zorlanması oldukça normal. Ben 37 yaşımdayken kendimi iyi hissetmediğim için futbolu bırakmıştım. Muslera da belki benzer şekilde düşünüyor olabilir.
Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız."
TÜRK HALKINI SEVİYORUM
Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Brezilyalı eski yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Türk halkını, Galatasaray taraftarlarını ve hatta rakipleri de çok seviyorum. Türkiye'deki deneyimlerimle ilgili her zaman güzel şeyler anlatıyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz çok değerli insanlarsınız ve benim için her zaman çok özel kalacaksınız."
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