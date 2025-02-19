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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim düğmeye bastı

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim düğmeye bastı

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray taraftarları, Victor Osimhen'in transfer edilmesi için bir bağış kampanyası başlatılmasını talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu konuyu önümüzdeki haftalarda değerlendirmeye alması bekleniyor. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:12
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GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor deplasmanında attığı iki kafa golüyle takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

Ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçta alınan 13 puanın 7'sinde doğrudan pay sahibi olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde bir kez daha özel bir yer edindi.

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

TARAFTARLARDAN KAMPANYA TALEBİ
Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray taraftarları, 26 yaşındaki golcünün bonservisinin alınması için bir bağış kampanyası düzenlenmesini istiyor.

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

Bu talebin önümüzdeki haftalarda yönetim kurulunun gündemine alınması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

SPONSORLUK SEÇENEĞİ MASADA
Öte yandan, kulüp yönetimi Çinli otomotiv devleriyle sponsorluk görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim değerlendirmeye aldı

Eğer bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ek bir bağış kampanyasına ihtiyaç duyulmadan transferin tamamlanabileceği konuşuluyor.

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