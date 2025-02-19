GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim düğmeye bastı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor deplasmanında attığı iki kafa golüyle takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

Ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçta alınan 13 puanın 7'sinde doğrudan pay sahibi olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde bir kez daha özel bir yer edindi.