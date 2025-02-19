GALATASARAY HABERİ-Osimhen için bağış kampanyası! Yönetim düğmeye bastı
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray taraftarları, Victor Osimhen'in transfer edilmesi için bir bağış kampanyası başlatılmasını talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu konuyu önümüzdeki haftalarda değerlendirmeye alması bekleniyor. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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TARAFTARLARDAN KAMPANYA TALEBİ
Bu talebin önümüzdeki haftalarda yönetim kurulunun gündemine alınması bekleniyor.
SPONSORLUK SEÇENEĞİ MASADA
Öte yandan, kulüp yönetimi Çinli otomotiv devleriyle sponsorluk görüşmelerine devam ediyor.
Eğer bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ek bir bağış kampanyasına ihtiyaç duyulmadan transferin tamamlanabileceği konuşuluyor.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Galatasaray formasıyla 24 maçta 24 gole doğrudan katkı sağlayan Osimhen, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.
PSG, Juventus, Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin Nijeryalı yıldız için nabız yokladığı belirtiliyor.
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