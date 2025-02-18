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Haberler Galatasaray TFF'den çağrı

TFF'den çağrı

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan G.Saray-F. Bahçe derbisi öncesinde TFF'den dostluk çağrısı geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın saat 13.00'te iki kulüp başkanını da Riva'ya davet ederken, federasyondan şu açıklama yapıldı: "Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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TFF'den çağrı
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan G.Saray-F. Bahçe derbisi öncesinde TFF'den dostluk çağrısı geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın saat 13.00'te iki kulüp başkanını da Riva'ya davet ederken, federasyondan şu açıklama yapıldı: "Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir."
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