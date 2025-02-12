TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer'den dikkat çeken Fenerbahçe hamlesi! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Berke Özer'den çifte hamle geldi.

Takvim'in haberine göre, ismi çok ciddi şekilde Galatasaray ile anılan milli kaleci, eski takımı Fenerbahçe'yi Instagram üzerinden takip etmeyi bıraktı. Berke'nin bu kararı, Galatasaray'a transferi öncesi bir hamle olarak değerlendirildi. Bir başka iddiaya göre ise genç file bekçisi sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymek için Eyüpspor yönetimiyle görüşme yaparak transferinde kolaylık gösterilmesini istedi. Berke Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıllar önce Galatasaray'la ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirtmiş ve her takımın formasını giyebileceğini söylemişti.