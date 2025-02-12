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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer'den dikkat çeken Fenerbahçe hamlesi! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer'den dikkat çeken Fenerbahçe hamlesi! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Trendyol Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor forması giyen Berke Özer'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sezon sonu için adı Galatasaray ile anılan 24 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibi bıraktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer'den dikkat çeken Fenerbahçe hamlesi! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Berke Özer'den çifte hamle geldi.

Takvim'in haberine göre, ismi çok ciddi şekilde Galatasaray ile anılan milli kaleci, eski takımı Fenerbahçe'yi Instagram üzerinden takip etmeyi bıraktı. Berke'nin bu kararı, Galatasaray'a transferi öncesi bir hamle olarak değerlendirildi. Bir başka iddiaya göre ise genç file bekçisi sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymek için Eyüpspor yönetimiyle görüşme yaparak transferinde kolaylık gösterilmesini istedi. Berke Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıllar önce Galatasaray'la ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirtmiş ve her takımın formasını giyebileceğini söylemişti.

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