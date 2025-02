Galatasaray'dan flaş Adana Demirspor paylaşımı!

Ligin 23. haftasında RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray 11. dakşkada kazandığı tartışmalı penaltı kararı sonrası Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Penaltı kararına tepki gösteren Adana Demirspor 30. dakikada sahadan çekilme kararı alında maç yarıda kaldı.

Bu karar sonrası Adana Demirsporlu oyuncular ve hakemler soyunma odasının yolunu tutarken Galatasaraylı futbolcular sahada ısınma hareketleri yaptı ve taraftarlara üçlü çektirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray ingilizce hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"Rakip Adana Demirspor (5 puan ve -31 averajla lig sonuncusu konumunda) sahadan çekilme kararı aldı."

