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Haberler Galatasaray TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasında indirime gitti

TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasında indirime gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 14:31
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TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasında indirime gitti

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itirazları görüştü.

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime giderek 22 gün olarak uyguladı.

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezayı kaldırırken Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun aynı miktardaki cezasını onadı.

Kurul, Galatasaray Kulübünün toplam 663 bin lira, Fenerbahçe Kulübünün ise 525 bin liralık cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itirazı reddetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 liralık cezası onandı.

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