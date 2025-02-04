TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Danso ve Pavlovic'de mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag'ın 22 yaşındaki stoperi Martin Vitik için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.
Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı.
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