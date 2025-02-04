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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Danso ve Pavlovic'de mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag'ın 22 yaşındaki stoperi Martin Vitik için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran G.Saray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Danso ve Pavlovic transferlerinde önemli yol kat etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Çekya'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Sparta Prag forması giyen ve ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı.

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