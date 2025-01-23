Emerson Royal transferinde Galatasaray'a şok!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arası transfer döneminde sağ bek pozisyonu için takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için resmi bir teklif sundu. Ancak, Emerson Royal'in Milan'da kalma arzusunun transfer sürecinde bazı engeller yaratmasına sebep olduğu bildirildi. İşte Emerson Royal transferine ilişkin son gelişmeler…(GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:01
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Galatasaray'ın teklifine rağmen Brezilyalı futbolcu, kulüp değişikliği konusunda ikna olmuş değil.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, oyuncunun Milan'da kalma isteği ağır basarken bugün menajeriyle yapacağı görüşmenin bu süreçte belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ve Everton da 26 yaşındaki sağ beki yakından takip ediyor.
Her iki kulüp de Emerson Royal için nabız yoklarken oyuncunun kariyerine Milan'da devam etme yönünde bir eğilimi olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Milan formasıyla 26 maçta süre bulan Emerson Royal, takımı adına skor katkısında bulunamadı.
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