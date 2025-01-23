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Haberler Galatasaray Emerson Royal transferinde Galatasaray'a şok!

Emerson Royal transferinde Galatasaray'a şok!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arası transfer döneminde sağ bek pozisyonu için takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için resmi bir teklif sundu. Ancak, Emerson Royal'in Milan'da kalma arzusunun transfer sürecinde bazı engeller yaratmasına sebep olduğu bildirildi. İşte Emerson Royal transferine ilişkin son gelişmeler…(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:01
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ALP ÜLGENALP
Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için resmi teklifini sundu.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Ancak Emerson Royal'in transfer sürecinde bazı pürüzler bulunuyor.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Galatasaray'ın teklifine rağmen Brezilyalı futbolcu, kulüp değişikliği konusunda ikna olmuş değil.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, oyuncunun Milan'da kalma isteği ağır basarken bugün menajeriyle yapacağı görüşmenin bu süreçte belirleyici olması bekleniyor.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Öte yandan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ve Everton da 26 yaşındaki sağ beki yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Her iki kulüp de Emerson Royal için nabız yoklarken oyuncunun kariyerine Milan'da devam etme yönünde bir eğilimi olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Emerson Royal belirsizliği!

Bu sezon Milan formasıyla 26 maçta süre bulan Emerson Royal, takımı adına skor katkısında bulunamadı.

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