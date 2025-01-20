TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor
Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim stoper takviyesi için kolları sıvadı. Milan Skriniar'ı gözüne kestiren Galatasaray yönetimi yarım sezon için teklifini yeniledi. Cimbom, hem PSG'den hem de Skriniar'dan bir an önce karar vermesini istedi. İşte detaylar...
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Artık zaman kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar hem kulübü PSG'ye hem de oyuncuya rest çekti.
Ligin bitimine yarım sezondan az kalmasına karşın oyuncunun maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını ödemeyi taahhüt eden yönetim, gelecek yanıta göre rotasını çizecek.
Avrupa'da çok sayıda takımdan teklif alan Skriniar'ın kafası karıştığı için süreç uzasa da bu hafta netlik kazanması bekleniyor.
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