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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim stoper takviyesi için kolları sıvadı. Milan Skriniar'ı gözüne kestiren Galatasaray yönetimi yarım sezon için teklifini yeniledi. Cimbom, hem PSG'den hem de Skriniar'dan bir an önce karar vermesini istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Bu sezon tüm kulvarlarda bileği bükülmeyen ancak kalesini de gole kapatmakta güçlük çeken G.Saray'da savunmaya önemli bir takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Listenin ilk sırasındaki isim ise PSG'den ayrılması beklenen Milan Skriniar'dan başkası değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Teknik direktör Okan Buruk'un üçlü savunma oynatmak için transferini çok istediği Slovak oyuncu için vites yükseltildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Artık zaman kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar hem kulübü PSG'ye hem de oyuncuya rest çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Ligin bitimine yarım sezondan az kalmasına karşın oyuncunun maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını ödemeyi taahhüt eden yönetim, gelecek yanıta göre rotasını çizecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Skriniar resti! PSG'den yanıt bekleniyor

Avrupa'da çok sayıda takımdan teklif alan Skriniar'ın kafası karıştığı için süreç uzasa da bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

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