Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalması planları değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, orta sahada Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın sakatlanmasının ardından ara transferde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:11
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Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren ve bir gün formayı giymek istediğini belirten İlkay, İngiliz ekibinin teknik kadroya dahil olması yönündeki teklifini geri çevirmişti.
Haberde ayrıca İlkay'ın ara transfer döneminde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi.
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