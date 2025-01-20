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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi

Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalması planları değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, orta sahada Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın sakatlanmasının ardından ara transferde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:11
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Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi

Galatasaray'da Hatay beraberliği planları büyük oranda değiştirdi. Sezon başında Süper Kupa maçındaki Beşiktaş yenilgisi sonrasında hemen aksiyon alan sarı- kırmızılı yönetim, Hatay maçına da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi

Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında parçalı formayı sırtına geçiren Gabriel Sara'nın sakatlığı takımda kapatılması imkansız bir yara açtı. Bu boşluğu gören yönetim de daha önce planda bulunmayan orta saha transferini devreye soktu.

Galatasaray'dan ara transferde sürpriz İlkay hamlesi! Puan kaybı planları değiştirdi

Gündemdeki isim ise geçen sezondan itibaren transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan başkası değil. İngiliz basınına göre City'nin ayrılığına zorluk çıkartmayacağı 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olacak.

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