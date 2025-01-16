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Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah'ın adı Cimbom ile anılıyordu. Mısırlı oyuncuyla ilgili yaşanan bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırırken son olarak futbolcudan Aslan'ı üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:24
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Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak 19. haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

20. haftada Hatayspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Cimbom aynı zamanda ara transfer çalışmalarına ise yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Kadrosuna katmak istediği oyuncuları listeleyen Galatasaray'a flaş bir haber geldi.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Daha önce Cimbom'un henüz Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istedeği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Bu nedenden dolayı sarı-kırmızılı ekibe kötü haberi duyurdular.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun L'Equipe'ten derlediği habere göre; Al Hilal, Salah ile temaslara başladı.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Ayrıca haberde Arabistan ekibinin, Mısırlı futbolcu ile ilgilenen bir diğer kulüp olan PSG ile yarışacağı belirtildi

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Suudi Arabistan'ın devlet fonunun (Suudi Public Investment Fund) bu transfere destek olacağı söylendi.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Aynı zamanda L'Equipe, Al Hilal'in Neymar'ın yerine Salah'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro.

Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!

Bu sezon 29 maça çıkan Salah, bu müsabakalarda 21 gol 17 asist yapma başarısı gösterdi.

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