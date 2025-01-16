Galatasaray'ı Mohamed Salah transferinde üzen haber!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah'ın adı Cimbom ile anılıyordu. Mısırlı oyuncuyla ilgili yaşanan bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırırken son olarak futbolcudan Aslan'ı üzen haber geldi. İşte detaylar...
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Kadrosuna katmak istediği oyuncuları listeleyen Galatasaray'a flaş bir haber geldi.
Daha önce Cimbom'un henüz Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istedeği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Bu nedenden dolayı sarı-kırmızılı ekibe kötü haberi duyurdular.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun L'Equipe'ten derlediği habere göre; Al Hilal, Salah ile temaslara başladı.
Ayrıca haberde Arabistan ekibinin, Mısırlı futbolcu ile ilgilenen bir diğer kulüp olan PSG ile yarışacağı belirtildi
Suudi Arabistan'ın devlet fonunun (Suudi Public Investment Fund) bu transfere destek olacağı söylendi.
Aynı zamanda L'Equipe, Al Hilal'in Neymar'ın yerine Salah'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.
Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro.
Bu sezon 29 maça çıkan Salah, bu müsabakalarda 21 gol 17 asist yapma başarısı gösterdi.
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