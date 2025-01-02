Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Menajerinden randevu istediler...

Transferde çıtayı iyice yükselten Galatasaray şimdi de Leroy Sane için planlar yapmaya başladı. Bayern Münih sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yeni mukavele yapmayı düşünmüyor.
Hatta teknik direktör Kompany ile sorun yaşayan Sane'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sane'nin durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın harekete geçmeye karar verdiği ve yıldız futbolcunun menajerinden randevu istediği belirtildi.
Ancak bu transferde Cimbom'un sert rakipleri bulunuyor. Chelsea, Tottenham ve Manchester United da Alman oyuncuyla ilgileniyor. Sane bu sezon 19 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.
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