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Haberler Galatasaray Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in menajerine sözleşme feshi için teklif yaptı. Faslı yıldızın menajeri ise oyuncunun daha yüksek bir rakam istediğini belirtince görüşmeler tıkandı. İşte sarı kırmızılıların önerdiği ve Ziyech'in talep ettiği para... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Hakim Ziyech artık Galatasaray ile yol ayrımında. Teknik direktör Okan Buruk'un başka takımlarla görüşmesi için izin verdiklerini söylediği Faslı yıldızla bir yandan fesih görüşmeleri de yapılıyor.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirlendi.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

OPSİYONU ŞARTA BAĞLI

Takvim'in haberine töre, Galatasaray 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif etti.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Ancak sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olan yıldız futbolcunun maç sayısına bağlı opsiyonu hesaba katarak 3.5 milyon Euro talep ettiği belirlendi.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

İki tarafın aklındaki rakam arasında fark olması nedeniyle de fesih görüşmeleri tıkandı.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

HOLLANDA'YA DÖNMEK İSTİYOR

MLS, Yunanistan, Fransa ve Dubai'den talipleri olan Ziyech, doğup büyüdüğü Hollanda'ya dönmek istiyor.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

31 yaşındaki futbolcu, talibi olan kulüplerden istediği yıllık ücreti henüz teklif olarak alamadı.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

OPSİYON DEVREYE GİRERSE YÜZDE 50 ARTIŞ

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratın bir yıl uzaması maddesi yer alıyor.

Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam

Sarı kırmızılılar, bu maddenin devreye girmemesi için oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Ziyech'in yıllık ücreti, opsiyonun devreye girmesi halinde gelecek sezon yüzde 50 yükselecek.

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