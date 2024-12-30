Hakim Ziyech ile fesih pazarlıkları tıkandı! İşte istediği rakam
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in menajerine sözleşme feshi için teklif yaptı. Faslı yıldızın menajeri ise oyuncunun daha yüksek bir rakam istediğini belirtince görüşmeler tıkandı. İşte sarı kırmızılıların önerdiği ve Ziyech'in talep ettiği para... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Ancak sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olan yıldız futbolcunun maç sayısına bağlı opsiyonu hesaba katarak 3.5 milyon Euro talep ettiği belirlendi.
İki tarafın aklındaki rakam arasında fark olması nedeniyle de fesih görüşmeleri tıkandı.
HOLLANDA'YA DÖNMEK İSTİYOR
MLS, Yunanistan, Fransa ve Dubai'den talipleri olan Ziyech, doğup büyüdüğü Hollanda'ya dönmek istiyor.
31 yaşındaki futbolcu, talibi olan kulüplerden istediği yıllık ücreti henüz teklif olarak alamadı.
OPSİYON DEVREYE GİRERSE YÜZDE 50 ARTIŞ
Hakim Ziyech'in sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratın bir yıl uzaması maddesi yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, bu maddenin devreye girmemesi için oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Ziyech'in yıllık ücreti, opsiyonun devreye girmesi halinde gelecek sezon yüzde 50 yükselecek.
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