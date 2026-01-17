CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham-West Ham United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-West Ham United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 22. haftasında Tottenham Hotspur, kendi sahasında ligin alt sıralarına demir atan West Ham United’ı konuk ediyor. Topladığı 27 puanla 14. sırada yer alan ve ligdeki son 6 maçının sadece birini kazanabilen Tottenham, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatı durdurmayı ve ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 14 puanla 18. sırada bulunan West Ham United ise, geçtiğimiz hafta kupada aldığı galibiyetin moraliyle bu zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak istiyor. Peki Tottenham-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 08:51
Tottenham-West Ham United MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Tottenham-West Ham United mücadelesi, her iki takım için de ciddi eksiklerin gölgesinde geçecek. Ev sahibi Tottenham'da yeni transfer Conor Gallagher'ın ilk maçına çıkması beklenirken; sakatlıkları bulunan Richarlison, Dominic Solanke, James Maddison ve Dejan Kulusevski gibi kilit isimlerin yokluğu hücum hattını zayıflatıyor. Ayrıca Pape Matar Sarr Afrika Uluslar Kupası'nda bulunuyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise teknik direktör Nuno Espirito Santo, savunmada Mavropanos'un sakatlığı ve AFCON'daki El Hadji Malick Diouf'un eksikliğiyle uğraşıyor. Ancak Jarrod Bowen ve Crysencio Summerville gibi hızlı isimler, Tottenham'ın savunma arkası boşluklarını değerlendirmeye çalışacak. İşte Tottenham-West Ham United maçının detayları...

Tottenham-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-West Ham United maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Tottenham-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadium'daki Tottenham-West Ham United maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Jarred Gillett yönetecek.

Tottenham-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Simons, Gallagher, Tel; Kolo Muani

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Summerville; Castellanos

