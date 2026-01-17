Manchester United-Manchester City maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Old Trafford'da çalacak düdükle başlayacak olan Manchester Derbisi, her iki takım için de kritik eksiklerin gölgesinde geçecek. Ev sahibi Manchester United'da Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'nin yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, AFCON'dan dönen golcü Bryan Mbeumo'nun kadroya dahil edilmesi Carrick'in elini güçlendiriyor. Konuk ekip Manchester City cephesinde ise savunma hattında tam bir kriz yaşanıyor; Ruben Dias, John Stones ve Josko Gvardiol gibi as isimlerin sakatlığı nedeniyle Guardiola'nın yedeklere şans vermesi bekleniyor. Ancak hücumda 20 golle gol krallığında zirvede olan Erling Haaland ve yeni transfer Antoine Semenyo'nun formu, konuk ekibin en büyük kozu. Peki Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Manchester City maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 15.30'da başlayacak.

Manchester United-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'daki Manchester derbisi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetecek.

Manchester United-Manchester City MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland