Manchester United-Manchester City maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 22. haftasında Manchester United, sahasında ezeli rakibi Manchester City’yi konuk ediyor. Ruben Amorim’in görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen efsane isim Michael Carrick, United kariyerindeki bu geçici dönemine en zorlu sınavla, Manchester derbisiyle başlıyor. 32 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de Şampiyonlar Ligi potasına yaklaşmak istiyor. Diğer tarafta, 43 puanla lider Arsenal’in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Pep Guardiola’nın Manchester City’si ise, zirve takibini sürdürmek ve son 3 maçtaki beraberlik serisini bu derbi galibiyetiyle bozmak niyetinde. İşte Manchester United-Manchester City derbisi canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 08:22
Manchester United-Manchester City maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Old Trafford'da çalacak düdükle başlayacak olan Manchester Derbisi, her iki takım için de kritik eksiklerin gölgesinde geçecek. Ev sahibi Manchester United'da Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'nin yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, AFCON'dan dönen golcü Bryan Mbeumo'nun kadroya dahil edilmesi Carrick'in elini güçlendiriyor. Konuk ekip Manchester City cephesinde ise savunma hattında tam bir kriz yaşanıyor; Ruben Dias, John Stones ve Josko Gvardiol gibi as isimlerin sakatlığı nedeniyle Guardiola'nın yedeklere şans vermesi bekleniyor. Ancak hücumda 20 golle gol krallığında zirvede olan Erling Haaland ve yeni transfer Antoine Semenyo'nun formu, konuk ekibin en büyük kozu. Peki Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Manchester City maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 15.30'da başlayacak.

Manchester United-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'daki Manchester derbisi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetecek.

Manchester United-Manchester City MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland

SON DAKİKA
