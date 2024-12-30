Galatasaray'da Osimhen kaynağı bulundu! Tam 4 futbolcu...
Galatasaray'da bonservisi en çok merak edilen Osimhen konusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu noktada transfer kaynağı ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu için 4 isim gözden çıkarıldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da ara transfer dönemi kadar sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Osimhen'in durumu da önemini koruyor. Sadece yarım sezonda sergilediği performansla '40 yıllık' G.Saraylı imajı çizen Nijeryalı futbolcunun parçalı formayı giymeye devam etmesi için yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Üstelik kaynak yaratılacak oyuncular takımda düşünülmeyen 4 isimden oluşuyor. Atalanta'da forma giyen ve son haftalarda önemli işler başaran Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyonluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
35 MİLYON DAHA
İtalyan yıldızdan memnun olan Atalanta'nın bu bedeli ödeyip Zaniolo'yu alması bekleniyor. Sözleşme uzatmadığı için bileti kesilen Danimarka milli takımının yıldızı Victor Nelsson'dan ise 10 milyon Euro civarında bir gelir bekleniyor. Bremen'de harikalar yaratan ve 5.1 milyon Euro çıkış maddesi olan Derrick Köhn de yolcular arasında.
Son olarak ABD'den talipleri bulunan Zaha'dan da 5 milyon Euro bekleyen yönetim sadece gideceklerden 35 milyon Euro gelir bekliyor. Sponsor desteği ve ayrılacak oyuncular Osimhen'in serbest kalma bedelini karşılamaya yetecek ancak Nijeryalı yıldız için son karar sezon sonunda verilecek. Okan Buruk'un "Kalmasını çok isterim" dediği Osimhen için tüm şartlarını zorlayacak.
MUTLU YILLAR
Dün 26 yaşına basan G.Saray'ın süper yıldızı Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar resmi sitesi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ayrıca G.Saraylı futbolcular da kendi hesaplarından Nijeryalı yıldızı tebrik ederken taraftarlar da tatilde bulunan oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.
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