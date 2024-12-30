Galatasaray'da Osimhen kaynağı bulundu! Tam 4 futbolcu...

35 MİLYON DAHA



İtalyan yıldızdan memnun olan Atalanta'nın bu bedeli ödeyip Zaniolo'yu alması bekleniyor. Sözleşme uzatmadığı için bileti kesilen Danimarka milli takımının yıldızı Victor Nelsson'dan ise 10 milyon Euro civarında bir gelir bekleniyor. Bremen'de harikalar yaratan ve 5.1 milyon Euro çıkış maddesi olan Derrick Köhn de yolcular arasında.