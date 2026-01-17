Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Lucas Torreira'nın Atletico Mineiro'ya transfer olacağı yönündeki iddialara kesin bir dille yanıt verdi. Buruk, transfer döneminin doğal olarak spekülasyonları beraberinde getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Transfer dönemi ister istemez herkesi etkiliyor. Sadece alınacak oyuncular değil, mevcut isimlerle ilgili de söylentiler çıkıyor. Torreira hakkında da bazı iddialar gündeme geldi ama bize gelen herhangi bir teklif ya da talep yok. Kendisi burada, takımda ve gayet mutlu."