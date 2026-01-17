Okan Buruk’tan Torreira açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası Lucas Torreira hakkında çıkan transfer iddialarına net yanıt verdi. İşte Buruk'un açıklaması... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 23:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Lucas Torreira'nın Atletico Mineiro'ya transfer olacağı yönündeki iddialara kesin bir dille yanıt verdi. Buruk, transfer döneminin doğal olarak spekülasyonları beraberinde getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Transfer dönemi ister istemez herkesi etkiliyor. Sadece alınacak oyuncular değil, mevcut isimlerle ilgili de söylentiler çıkıyor. Torreira hakkında da bazı iddialar gündeme geldi ama bize gelen herhangi bir teklif ya da talep yok. Kendisi burada, takımda ve gayet mutlu."

