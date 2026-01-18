CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe'ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe’ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Gözler, bonservis pazarlığında direnen Al-Ittihad ile yürütülen görüşmelere çevrildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe’ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

Dünyaca ünlü N'Golo Kante'yi renklerine katmak için tüm hazırlıklarını yapan ve geri sayıma geçen Fenerbahçe, taraftarını mutlu etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Eğer kulübü Al-İttihad'ın inadı kırılırsa yönetim 2.5 yıllık sözleşmeye imza attıracak.

Eğer kulübü Al-İttihad'ın inadı kırılırsa yönetim 2.5 yıllık sözleşmeye imza attıracak.

TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe’ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

Senelik 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında prensip anlaşması yapılan Kante, takımların anlaşmasını ve İstanbul'da yeni takıma katılmayı dört gözle bekliyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Golo Kante'yi bırakmak istemeyen Al İttihad, süreci uzatıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Golo Kante'yi bırakmak istemeyen Al İttihad, süreci uzatıyor.

15 MİLYON İSTEDİLER

Fransız oyuncu ile yeni sözleşme konusunda orta yol bulamayan Suudi ekibi, sezon sonuna kadar devam etmek istiyor.

15 MİLYON İSTEDİLER

Fransız oyuncu ile yeni sözleşme konusunda orta yol bulamayan Suudi ekibi, sezon sonuna kadar devam etmek istiyor.

Ancak Kante'nin baskısı sonucunda ayrılığa gönülsüz de olsa onay veren Al İttihad bu kez yüksek bir bedel talep ediyor.

Ancak Kante'nin baskısı sonucunda ayrılığa gönülsüz de olsa onay veren Al İttihad bu kez yüksek bir bedel talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe’ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

Haziranda sözleşmesi bitecek olan N'Golo Kante'ye 15 milyon euro seviyesinde bonservis isteyen Suudi ekibi ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor.

İstanbul'a gelmeye dünden razı olan Kante, ocakta gelemezse bile haziranda kesin olarak Kadıköy'e getirilecek.

İstanbul'a gelmeye dünden razı olan Kante, ocakta gelemezse bile haziranda kesin olarak Kadıköy'e getirilecek.

TRANSFER HABERİ - N'Golo Kante Fenerbahçe’ye bir adım uzakta! İşte istenen bonservis bedeli

ORTA SAHA FRANSA'DAN

Kante transferi gerçekleşirse F.Bahçe Fransız yıldızın iki önemli orta sahasını buluşturacak. Yıllarca takımın vazgeçilmezi olan Kante ile son dönemlerin gözde ismi Guendouzi, İstanbul'da F.Bahçe'nin başarısı için ter dökecek. İkilinin transfer sürecinde de temasta bulunduğu ve buluşmayı iple çektiği öğrenildi.

