TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de gündem yeniden Jonathan David! En-Nesyri’nin yerine gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Sezon başında Juventus'a transfer olan ancak İtalya'da beklenen etkiyi yaratamayan Jonathan David için Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri ile yolları ayırıp Kanadalı golcüyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Forvete önemli bir takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, çok sayıda isimle temaslarını sürdürüyor.
Listenin ilk sırasında bulunan Sörloth'un hem Türkiye'ye sıcak bakmaması hem de maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertli yönetim, Juventus forması giyen Jonathan David'e yöneldi.
Sezon başında bonservisi elinde bir şekilde gündeme gelen ancak Juventus'a giden Kanadalı yıldız, burada aradığını bulamadı ve gol yollarında etkisiz kaldı.
Juventus yeni isimler bakmaya başladı.
EN-NESYRI'NİN YERİNE
Böylece gözden çıkartılan Jonathan David de önündeki seçenekleri dinleme kararı aldı. Burada yeniden devreye giren F.Bahçe, Kanadalı oyuncu için harekete geçecek. 26 yaşındaki golcü yıldız ile forvetteki sorunlarını çözmek isteyen yönetim, Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Buradan elde edilecek tüm geliri David için kullanacak olan yönetim böylece bir taşla iki kuş vuracak.
2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan David'in bonservisini almak isteyen yönetim, bunu hem önemli bir yatırım hem de sportif açıdan değerlendiriyor.
TAKAS İHTİMALİ
En Nesyri ile ilgilenen takımlar arasında Juventus da bulunuyor.
İtalyan ekibi, Faslı yıldız için sarı-lacivertli takıma kiralama teklifinde bulundu. Bunu koz olarak kullanmak isteyen sarılacivertliler, Jonathan David ile bir takas yoluna girmeye çalışacak.
Böylece iki takım da istediği isimden çıkış yapıp forvette yeni bir deneyim yaşayacak.