TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de gündem yeniden Jonathan David! En-Nesyri’nin yerine gelecek

EN-NESYRI'NİN YERİNE Böylece gözden çıkartılan Jonathan David de önündeki seçenekleri dinleme kararı aldı. Burada yeniden devreye giren F.Bahçe, Kanadalı oyuncu için harekete geçecek. 26 yaşındaki golcü yıldız ile forvetteki sorunlarını çözmek isteyen yönetim, Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Buradan elde edilecek tüm geliri David için kullanacak olan yönetim böylece bir taşla iki kuş vuracak.