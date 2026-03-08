Boluspor sahasında 3 puanı 2 golle aldı: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Enes Biroğlu
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 46 Balburdia), Lima, Devran Şenyurt (Dk. 64 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 90 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Lico, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 81 Altekin Çaylı)
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 87 Ali Kaan Güneren), Bacuna, Loshaj (Dk. 64 Bruno), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Tunahan Ergül), Atakan Rıdvan Çankaya, Koita (Dk. 63 Oğuz Güçtekin), Gökcan Kaya, Ali Yaşar (Dk. 71 Mendes)
Goller: Dk. 17 ve 82 Arda Usluoğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 68 Oğuz Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Devran Şenyurt, Dk. 65 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 44 Fofana, Dk. 46 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)