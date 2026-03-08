TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan yok: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 2-1 TÜMOSAN Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Jackson Muleka Kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.
Kasımpaşa'da Pepe Habib Gueye 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Puanını 24'e çıkaran TÜMOSAN Konyaspor 13. sırada kendine yer buldu. Kasımpaşa ise 21 puanla küme düşme hattından kurtulamadı ve 16. sırada yer aldı.