TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan yok: İşte maçın özeti

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan yok: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 18:08
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan yok: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 2-1 TÜMOSAN Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Jackson Muleka Kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Kasımpaşa'da Pepe Habib Gueye 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Puanını 24'e çıkaran TÜMOSAN Konyaspor 13. sırada kendine yer buldu. Kasımpaşa ise 21 puanla küme düşme hattından kurtulamadı ve 16. sırada yer aldı.

