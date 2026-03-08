CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi MHK, resmi sosyal medya hesabından maçın AVAR'ının değişitiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 18:37
MHK açıkladı! Fenerbahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi MHK, resmi sosyal medya hesabından maçın AVAR'ının değişitiğini açıkladı. MHK'nin açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır." İfadeleri yer aldı.

SON DAKİKA
Son Dakika
Boluspor sahasında kazandı! Boluspor sahasında kazandı! 18:13
Konya'da taraflar 1 puana razı oldu! Konya'da taraflar 1 puana razı oldu! 18:08
Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! 17:46
Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 16:41
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti Trabzonspor, Kayseri'ye gitti 16:41
Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 16:16
Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:43
Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! 15:39
Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI 15:35
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar 15:20
Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! 15:07