MHK açıkladı! Fenerbahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi MHK, resmi sosyal medya hesabından maçın AVAR'ının değişitiğini açıkladı. MHK'nin açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır." İfadeleri yer aldı.
