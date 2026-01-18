Galatasaray transferde şaha kalktı! Real Madrid'in yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
"TÜRKİYE'YE OYUNCU GETİRMEK KOLAY DEĞİL"
Tecrübeli teknik adam, "Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor." dedi.
"EN HIZLI ŞEKİLDE TRANSFERLERİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Transferleri gerçekleştireceklerini belirten Buruk, "Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz." dedi.
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY ALABA'YI İSTİYOR
İspanya basını, Galatasaray'ın Real Madrid'den ayrılma kararı veren stoper David Alaba ile yakından ilgilendiğini öne sürdü.
La Liga devi ile yarım dönem sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Avusturyalı savunmacı için sarı kırmızılılar ilk temaslara başladı.
David Alaba bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 185 dakika süre aldı. Avusturyalı futbolcu gol ve asist katkısı üretemedi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 33 yaşındaki futbolcunun İspanyol deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.